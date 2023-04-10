В Чехии ожидают приток российских туристов в 2023 году
Россияне стали чаще посещать Чехию, заявил замруководителя Ассоциации туристических агентств страны Ян Папеж. Его слова передает РИА Новости.
Папеж отметил, что большинство приезжающих в Чехию граждан России проживают за границей. Некоторые путешественники добирались в страну рейсами через Турцию и Катар, уточнил он.
Замруководителя ассоциации сообщил, что в 2022 году республику посетили 10-15 тысяч россиян. В Праге ожидают, что их число увеличится, сказал Папеж.
Грузинские отельеры рассчитывают переманить российских туристов из Турции и вводят систему «все включено», рассказал «Радиоточке НСН» вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru