В Чехии ожидают приток российских туристов в 2023 году

Папеж отметил, что большинство приезжающих в Чехию граждан России проживают за границей. Некоторые путешественники добирались в страну рейсами через Турцию и Катар, уточнил он.

Замруководителя ассоциации сообщил, что в 2022 году республику посетили 10-15 тысяч россиян. В Праге ожидают, что их число увеличится, сказал Папеж.

Грузинские отельеры рассчитывают переманить российских туристов из Турции и вводят систему «все включено», рассказал «Радиоточке НСН» вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

