Пилот McLaren Норрис выиграл Гран-при Венгрии
3 августа 202518:06
Ландо Норрис из «Макларена» выиграл Гран-при Венгрии, проходивший на трассе «Хунгароринг». Вторым стал его партнёр по команде Оскар Пиастри, третьим — гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.
Победа позволила Норрису сократить отставание от Пиастри в личном зачёте до девяти очков (284 против 275). Макс Ферстаппен идёт третьим (187), в топ-5 также входят Джордж Расселл (172) и Шарль Леклер (151).
Следующий этап чемпионата мира пройдёт с 29 по 31 августа на трассе «Зандворт» в Нидерландах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru