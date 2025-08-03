Пилот McLaren Норрис выиграл Гран-при Венгрии

Ландо Норрис из «Макларена» выиграл Гран-при Венгрии, проходивший на трассе «Хунгароринг». Вторым стал его партнёр по команде Оскар Пиастри, третьим — гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.

Пилот «Макларена» Норрис стал победителем Гран-при Австрии «Формулы-1»

Победа позволила Норрису сократить отставание от Пиастри в личном зачёте до девяти очков (284 против 275). Макс Ферстаппен идёт третьим (187), в топ-5 также входят Джордж Расселл (172) и Шарль Леклер (151).

Следующий этап чемпионата мира пройдёт с 29 по 31 августа на трассе «Зандворт» в Нидерландах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Филимонов
ТЕГИ:АвтогонкиСпортФормула-1

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