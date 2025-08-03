МЧС: Пожар на газораспределительной подстанции в Кургане полностью ликвидирован
Пожар на газораспределительной подстанции в Кургане полностью потушили. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Курганской области в своем Telegram-канале.
«Пожар по ул. Б.Петрова в Кургане полностью ликвидирован», - говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что пострадавших в результате происшествия нет, а эвакуированные жильцы вернулись в свои квартиры.
Ранее в МЧС сообщили, что на газораспределительной подстанции в Кургане возник пожар. Спасатели эвакуировали 235 человек, включая 20 детей, из дома на улице Чернореченская, расположенного рядом с подстанцией. Кроме того, сотрудники МЧС временно приостановили подачу газа в нескольких микрорайонах города, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru