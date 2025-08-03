Цунами уничтожило все оборудование рыбзавода «Алаид» на Курилах
Рыбоперерабатывающий завод «Алаид» на курильском острове Парамушир во время цунами лишился всего оборудования. Об этом сообщает администрация Северо-Курильского района.
По данным властей, завод в настоящее время не функционирует и в ближайшее время не сможет возобновить деятельность. Цунами вывело из строя всё электрооборудование, разрушило трансформаторную подстанцию, холодильные установки и конвейерные ленты в цехах.
Стихия также уничтожила цех по пошиву рыболовных сетей, столярную мастерскую, склад ГСМ, а также краны и грузовую технику. Значительная часть имущества, повреждённого солёной морской водой, не подлежит восстановлению. Волной смыло 120 тонн лосося и одну тонну гребешка, хранившиеся на предприятии.
Пресс-служба муниципалитета уточнила, что коллектив завода продолжает расчистку территории от завалов, а точный размер ущерба будет установлен после завершения экспертизы и подсчёта потерь. Только после этого станет ясно, когда предприятие сможет восстановить свою работу, отметили районные власти.
30 июля на Камчатке произошло землетрясение, ставшее самым мощным с 1952 года, а четыре волны цунами нанесли ущерб портовой инфраструктуре и другим объектам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru