СМИ: В России на 15% вырос спрос на внутренние горные курорты

По данным портала Travelata.ru, в минувшем сезоне наиболее востребованным горнолыжным курортом стала Красная Поляна: на нее приходится 58% продаж.

Наиболее востребованным горнолыжным курортом в минувшем сезоне стала Красная Поляна, сформировавшая 58 процентов продаж. Также россияне выбирали для активного отдыха Домбай (20%), Приэльбрусье (10%) и Шерегеш (4%). Эксперты связывают такую ситуацию с ограниченным числом направлений, доступных для выезда.

Доля иностранных горнолыжных курортов в структуре спроса по итогам сезона оказалась незначительной. Так, по информации Ostrovok.ru, на них пришлось менее одного процента бронирований. Россияне выбирали путешествия в Армению (Цахкадзор), Турцию (Эрджиес, Паландокен), Грузию (Гудаури), Азербайджан (Шахдаг) и Андорру.

Ранее онлайн-сервисы бронирования назвали самые востребованные направления для отдыха россиян на майские праздники: в их числе Санкт-Петербург, Казань и Москва, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

