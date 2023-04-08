СМИ: В России на 15% вырос спрос на внутренние горные курорты
Поток туристов на российские горнолыжные курорты по итогам зимнего сезона вырос на 10–15 процентов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным портала Travelata.ru, в минувшем сезоне наиболее востребованным горнолыжным курортом стала Красная Поляна: на нее приходится 58% продаж.
Наиболее востребованным горнолыжным курортом в минувшем сезоне стала Красная Поляна, сформировавшая 58 процентов продаж. Также россияне выбирали для активного отдыха Домбай (20%), Приэльбрусье (10%) и Шерегеш (4%). Эксперты связывают такую ситуацию с ограниченным числом направлений, доступных для выезда.
Доля иностранных горнолыжных курортов в структуре спроса по итогам сезона оказалась незначительной. Так, по информации Ostrovok.ru, на них пришлось менее одного процента бронирований. Россияне выбирали путешествия в Армению (Цахкадзор), Турцию (Эрджиес, Паландокен), Грузию (Гудаури), Азербайджан (Шахдаг) и Андорру.
Ранее онлайн-сервисы бронирования назвали самые востребованные направления для отдыха россиян на майские праздники: в их числе Санкт-Петербург, Казань и Москва, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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