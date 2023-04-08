СМИ: В России на 15% вырос спрос на внутренние горные курорты

Поток туристов на российские горнолыжные курорты по итогам зимнего сезона вырос на 10–15 процентов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Мощная лавина сошла на трассе курорта «Роза Хутор» в Сочи. Видео

По данным портала Travelata.ru, в минувшем сезоне наиболее востребованным горнолыжным курортом стала Красная Поляна: на нее приходится 58% продаж.

Наиболее востребованным горнолыжным курортом в минувшем сезоне стала Красная Поляна, сформировавшая 58 процентов продаж. Также россияне выбирали для активного отдыха Домбай (20%), Приэльбрусье (10%) и Шерегеш (4%). Эксперты связывают такую ситуацию с ограниченным числом направлений, доступных для выезда.

Доля иностранных горнолыжных курортов в структуре спроса по итогам сезона оказалась незначительной. Так, по информации Ostrovok.ru, на них пришлось менее одного процента бронирований. Россияне выбирали путешествия в Армению (Цахкадзор), Турцию (Эрджиес, Паландокен), Грузию (Гудаури), Азербайджан (Шахдаг) и Андорру.

Ранее онлайн-сервисы бронирования назвали самые востребованные направления для отдыха россиян на майские праздники: в их числе Санкт-Петербург, Казань и Москва, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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