В Барселоне назвали сроки открытия города для россиян

Барселона может начать прием российских туристов в конце лета или осенью при условии введения в Евросоюзе цифровых «коронавирусных» паспортов и признания аналогичных документов с третьими странами. Об этом рассказала РИА Новости» директор туристического консорциума Барселоны Мариан Муро.

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По предварительному плану, ЕС разработает «зеленый паспорт» для входящих в него стран к концу июня, а далее по регламенту предусмотрены соглашения с третьими странами: ориентировочно это конец лета - октябрь, отметила она.

По словам Муро, россияне очень ждут поездок в испанский город и бронируют путешествия на летний период уже сейчас. Также сообщается, что руководство туристического консорциума Барселоны на этой неделе посетит Москву и Санкт-Петербург для встречи с представителями отрасли.

Ранее власти Испании заявили, что загорать и купаться на курортах можно без масок, однако следует соблюдать при этом разумную осторожность.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусТуризм
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