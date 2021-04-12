В Барселоне назвали сроки открытия города для россиян

По предварительному плану, ЕС разработает «зеленый паспорт» для входящих в него стран к концу июня, а далее по регламенту предусмотрены соглашения с третьими странами: ориентировочно это конец лета - октябрь, отметила она.

По словам Муро, россияне очень ждут поездок в испанский город и бронируют путешествия на летний период уже сейчас. Также сообщается, что руководство туристического консорциума Барселоны на этой неделе посетит Москву и Санкт-Петербург для встречи с представителями отрасли.

Ранее власти Испании заявили, что загорать и купаться на курортах можно без масок, однако следует соблюдать при этом разумную осторожность.

