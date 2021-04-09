На испанских пляжах разрешили загорать без маски

Власти Испании опровергли информацию об обязательном ношении масок во время купания в море, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Представители испанского Минздрава заявили, что вступившие в силу правила ношения масок были неправильно интерпретированы.

В частности, использовать маску на пляже нужно только в случае прогулки по побережью или в общественных местах курортных зон, кроме мест приёма пищи и напитков. И можно снять её, если отдыхающий «соблюдает минимальное расстояние в 1,5 метра от лиц, не являющихся членами семьи».

В пояснении испанских властей говорится, что загорать и купаться можно без масок, однако следует соблюдать при этом разумную осторожность.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что российские туристы смогут попасть в Европу не раньше осени 2021 года, сообщает «Свободная пресса». По её словам открытие этого направления в какой-то степени связано с вакцинацией в ЕС.

