В МИД России оценили возможность восстановления чартеров в Египет
Москва заинтересована в восстановлении регулярного авиасообщения с курортами Египта, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Как сообщается на сайте внешнеполитического ведомства, министр рассчитывает, что чартерные рейсы будут возобновлены в ближайшее время, так как «египетские курорты давно стали излюбленным местом отдыха многих россиян».
Как отметил Лавров, за последние годы профильные специалисты двух стран «проделали большую совместную работу в этом направлении».
Власти Египта высказали надежду на скорое решение России возобновить авиасообщения с заграничными курортами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД арабской республики Самех Шукри.
Пожелание главы внешнеполитического ведомства Египта прозвучало накануне намеченного на 12 апреля визита в Каир его российского коллеги Сергея Лаврова.
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