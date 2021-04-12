В МИД России оценили возможность восстановления чартеров в Египет

Как сообщается на сайте внешнеполитического ведомства, министр рассчитывает, что чартерные рейсы будут возобновлены в ближайшее время, так как «египетские курорты давно стали излюбленным местом отдыха многих россиян».

Как отметил Лавров, за последние годы профильные специалисты двух стран «проделали большую совместную работу в этом направлении».

Власти Египта высказали надежду на скорое решение России возобновить авиасообщения с заграничными курортами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД арабской республики Самех Шукри.

Пожелание главы внешнеполитического ведомства Египта прозвучало накануне намеченного на 12 апреля визита в Каир его российского коллеги Сергея Лаврова.