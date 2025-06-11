Туристы считают подорожание отелей в Калининграде на 10-12% обоснованным, однако снижение наполняемости отелей при росте туристического потока может быть связано с тем, что люди останавливаются в частном секторе из-за более бюджетного размещения. Об этом в беседе с НСН рассказал вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

Калининградские отельеры и рестораторы отмечают снижение наполняемости отелей в этом сезоне. Об этом заявила глава региональной Ассоциации Индустрии гостеприимства Ольга Тесленко, пишет РБК. При этом рост турпотока в Калининград в этом году составляет 15%. Ромашкин отметил, что летом это направление дефицитное.