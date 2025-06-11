В АТОР заявили, что рост цен на отели в Калининграде не отпугнули туристов
Летом Калининград - дефицитное направление, мест в отелях не хватает и цена возрастает, однако туристы относятся к этому с пониманием, заявил НСН Сергей Ромашкин.
Туристы считают подорожание отелей в Калининграде на 10-12% обоснованным, однако снижение наполняемости отелей при росте туристического потока может быть связано с тем, что люди останавливаются в частном секторе из-за более бюджетного размещения. Об этом в беседе с НСН рассказал вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.
Калининградские отельеры и рестораторы отмечают снижение наполняемости отелей в этом сезоне. Об этом заявила глава региональной Ассоциации Индустрии гостеприимства Ольга Тесленко, пишет РБК. При этом рост турпотока в Калининград в этом году составляет 15%. Ромашкин отметил, что летом это направление дефицитное.
«Я могу предположить, что туристы размещаются в частном секторе: квартиры, апартаменты, частные дома, поскольку они дешевле, чем отели. Летний сезон совершенно четко дефицитный, так как летом сильно вырастает популярность пляжного туризма. Поэтому летом это такое дефицитное направление. В низкий сезон и зимой мест хватает. Мы оцениваем рост цен где-то в районе 10-12%, чуть хуже, чем официальная инфляция. В принципе, туристы считают, что это обоснованное удорожание. Мы тоже считаем, что это сбалансированная цена», - отметил он.
Ранее депутат Госдумы Алексей Волоцков рассказал НСН, что Калининградская область по-современному обустроила береговую линию и обладает всеми качествами, чтобы стать пляжным центром для россиян в 2025 году.
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