«Не хватит отелей!»: В АТОР усомнились, что Вьетнам посетят 40 млн россиян

Запуск прямых рейсов на курорты Вьетнама запланирован на конец марта, однако страна не сможет принять более трех миллионов российских туристов, сказал в эфире НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян.

К 2030 году Вьетнам могут посетить до 40 миллионов россиян, заявил ранее глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев в беседе с NEWS.ru. Парламентарий напомнил, что между РФ и азиатской страной действует прямое авиасообщение. Мурадян усомнился в реализации задумки Тарбаева.