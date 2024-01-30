В АТОР связали ускорение получения шенгенских виз со снижением ажиотажа

Ранее в Российском союзе туриндустрии заявили, что россиянам стало проще получить шенгенскую визу. Быстрее всего можно получить визу Швейцарии, она оформляется за две недели. Визу Испании — за 4-6 недель. Также относительно быстро можно получить визу Италии, однако долгосрочные туристические туры (на полгода или год) выдает только Франция. Мурадян объяснял, с чем связано облегчение процедуры получения визы.

«В первую очередь, конечно, это связано со снижением общего спроса на визы впрок, потому что сейчас визы даются под сроки поездок. Нет смысла заранее получать визу и рассчитывать ей воспользоваться. Во-вторых, визовые центры и консульства разобрались с тем, как бороться с недобросовестными игроками на рынке визовых услуг, которые создавали дефицит возможностей на подачу документов. Где-то запись сделали платной, что невыгодно для перекупщиков, где-то потоки разделены на организованную подачу документов через туроператоров, где-то туристы самостоятельно могут записаться. Все это привело к тому, что ажиотаж снизился. При этом неверно считать, что россияне стали получать меньше виз в открытые страны. Наоборот, турпоток постепенно растет. Но и былого ажиотажа уже нет», — сказал Мурадян.

Собеседник НСН также составил свой список стран, в которые стало проще получить визу.

«Их не так много. Греция дает туристические визы под срок поездки, Испания, Италия, Франция. При этом реальные сроки выглядят гораздо лучше, чем заявленные. В среднем надо закладывать две-три недели, если эксцессов не возникает, то виза выдается довольно оперативно, кто-то умудряется получить визу за неделю. Но надо понимать, что рассмотрение заявок для консульских служб стало проще, все-таки объем существенно сократился, хоть и сотрудников стало меньше. Однако бывают и эксцессы — случается, что паспорта лежат в визовом центре по нескольку месяцев», — заявил вице-президент АТОР.

В заключение Мурадян отметил, что Европа по-прежнему открыта для туристов.

«У нас не запрещено формировать и продавать туры в страны Евросоюза. Также аккредитованные операторы в визовых центрах подают документы туристов, прикладывая сопроводительные документы по поездке. Кроме того, есть большое количество людей, которым нужно по тем или иным причинам попасть в Евросоюз, и самый простой вариант — получить туристическую визу», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что интерес россиян к Европе в 2023 году вырос в четыре раза по сравнению с 2022 годом.

