АТОР: российские туристы не отказываются от поездок в Турцию
В настоящее время не фиксируется отказ российских туристов от поездок в Турцию, где бушуют природные пожары, сообщил в эфире телеканала «Дождь» вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.
«Это период отпусков, никто не хочет прерывать свой отпуск», — сказал он. По его словам, в АТОР поступали тревожные звонки с просьбой перебронировать отель, но это были единичные случаи.
Тем временем, министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил об увеличении числа жертв лесных пожаров на юге страны. По его данным, число погибших возросло до четырех человек.
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