АТОР: российские туристы не отказываются от поездок в Турцию

«Это период отпусков, никто не хочет прерывать свой отпуск», — сказал он. По его словам, в АТОР поступали тревожные звонки с просьбой перебронировать отель, но это были единичные случаи.

Тем временем, министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил об увеличении числа жертв лесных пожаров на юге страны. По его данным, число погибших возросло до четырех человек.

