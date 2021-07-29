Генконсульство: Россияне не пострадали в лесном пожаре в Турции
Сведений о россиянах, пострадавших в результате лесного пожара в районе турецкого Бодрума, не поступало. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя генконсульства РФ в Анталье.
Ранее стало известно, что туристов из одного отеля в Гюверджинлике в районе Бодрума пришлось эвакуировать из-за лесного пожара.
Как отметили в генконсульстве, проживающих в отеле временно переселили «в безопасный корпус на территории этой же гостиницы».
«Речь о полной эвакуации пока не идет. До настоящего времени сведения о жертвах или пострадавших в результате стихийного бедствия не поступали», — подчеркнул собеседник РИА Новости.
Генконсульство находится на связи с местными властями и следит за развитием ситуации.
Лесные пожары начались накануне в турецкой провинции Анталья, напоминает «Свободная пресса». Основной удар стихии пришелся на район Манавгат, из-за жаркой ветреной погоды огонь распространился на большой территории. По одной из версий, причиной пожаров стали шашлычники, разводящие огонь для барбекю в лесу, пишут «Невские новости».
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