Число погибших в результате пожаров на юге Турции возросло до четырех
Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил об увеличении числа жертв лесных пожаров на юге страны. По его данным, число погибших возросло до четырех человек, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о трех погибших. Тело четвертого человека было обнаружено в Мармарисе.
В настоящее время природные пожары продолжаются в 7 провинциях: Анталье, Адане, Кайсери, Кютахье, Мерсин, Угле и Османие.
Лесные пожары начались накануне в турецкой провинции Анталья. Основной удар стихии пришелся на район Манавгат, из-за жаркой ветреной погоды огонь распространился на большой территории. По одной из версий, причиной пожаров стали шашлычники, разводящие огонь для барбекю в лесу.
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