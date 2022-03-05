В Госдуме отреагировали на остановку работы Booking в России

Приостановка работы Booking в России не смертельна. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы РФ от Крыма, члена комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексея Черняка.

Ранее СМИ сообщили, что сайт по подбору отелей и апартаментов Booking перестал работать в России.

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Черняк считает, что, остановив работу в нашей стране, компания потеряла масштабный рынок, вернуть который получится не скоро.

При этом, по его словам, из-за прекращения ее деятельности в России открылись новые возможности для отечественных сервисов бронирования. В связи с этим Черняк призвал поддержать российские компании сейчас для того, чтобы, «когда иностранные сервисы вернутся обратно, для них не было свободных мест».

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