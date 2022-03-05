В Госдуме отреагировали на остановку работы Booking в России

Приостановка работы Booking в России не смертельна. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы РФ от Крыма, члена комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексея Черняка.

Ранее СМИ сообщили, что сайт по подбору отелей и апартаментов Booking перестал работать в России.