В Ростуризме рекомендовали не посещать страны, которые ввели антироссийские санкции
В Ростуризме россиянам рекомендовали по возможности не посещать страны, которые ввели антироссийские санкции. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
В организации подчеркнули, что пребывание в этих государствах может иметь риски «для своевременного и безопасного возвращения» туристов в Россию.
В Ростуризме также рекомендовали туроператорам приостановить продажи путевок в государства, которые ввели санкции против РФ, а также в страны Карибского бассейна, так как рейсы до них проходят через закрытое воздушное пространство ЕС и Канады.
При этом путешественникам, уже забронировавшим такие туры, рекомендовано обратиться к туроператорам за билетами в альтернативные направления.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,5 млн+97 333 / сут.
Умерли
352 тыс.+786 / сут.
Выздоровели
13,7 млн+173 тыс. / сут.
- В Ростуризме рекомендовали не посещать страны, которые ввели антироссийские санкции
- ЦБ не будет возобновлять торги на Мосбирже в секции фондового рынка 2 марта
- «Авилон»: В России могут подорожать новые авто
- Шесть тысяч российских ученых выступили против военной операции на Украине
- Трамп назвал виновных в эскалации на Украине
- Сбербанк увеличил ставки по вкладам до 21%
- Цена нефти Brent превысила $111 за баррель впервые с 2014 года
- Байден пригрозил забрать яхты, жилье и самолеты российских олигархов
- American Express приостановит сотрудничество с российскими партнерами
- Премьер Японии не ответил на вопрос о закрытии неба для российских авиакомпаний
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru