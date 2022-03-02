В Ростуризме рекомендовали не посещать страны, которые ввели антироссийские санкции

В Ростуризме россиянам рекомендовали по возможности не посещать страны, которые ввели антироссийские санкции. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В организации подчеркнули, что пребывание в этих государствах может иметь риски «для своевременного и безопасного возвращения» туристов в Россию.

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В Ростуризме также рекомендовали туроператорам приостановить продажи путевок в государства, которые ввели санкции против РФ, а также в страны Карибского бассейна, так как рейсы до них проходят через закрытое воздушное пространство ЕС и Канады.

При этом путешественникам, уже забронировавшим такие туры, рекомендовано обратиться к туроператорам за билетами в альтернативные направления.

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ФОТО: РИА Новости
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