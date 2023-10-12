В АТОР рассказали, сколько стоит отдых в Петербурге на ноябрьские праздники

Россияне традиционно охотно отправляются отдохнуть в Санкт-Петербург на ноябрьские праздники. Так, экскурсионный тур на три дня стоит в среднем стоит от 10 до 12 тысяч рублей на человека, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Более длительные поездки на четыре-пять дней обойдутся в сумму от 13 до 18 тысяч рублей на одного человека, а если туристы хотят заехать в Карелию, стоимость поездки вырастет до 22 тысяч.

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Египет также входит в тройку самых востребованных направлений на ноябрьские праздники, отметили в АТОР. При этом эксперты призвали не ждать горящих путевок в этом году. Так, отдохнуть неделю вдвоем можно за 150 тысяч рублей в отеле «три звезды» - перелет включен. «Четверки» обойдутся в 180 тысяч рублей, а люксовые «пятерки» - до 250 тысяч.

Также в АТОР рассказали, что недельный круиз по Байкалу обойдется россиянам минимум в 140 тысяч рублей. Отмечается, что такая стоимость ждет тех туристов, которые успеют забронировать поездку заранее, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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