В АТОР рассказали, сколько стоит отдых в Петербурге на ноябрьские праздники

Россияне традиционно охотно отправляются отдохнуть в Санкт-Петербург на ноябрьские праздники. Так, экскурсионный тур на три дня стоит в среднем стоит от 10 до 12 тысяч рублей на человека, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Более длительные поездки на четыре-пять дней обойдутся в сумму от 13 до 18 тысяч рублей на одного человека, а если туристы хотят заехать в Карелию, стоимость поездки вырастет до 22 тысяч.