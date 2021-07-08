Дешевле, чем в Турцию! В АТОР назвали цены на курорты Египта

Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта. В предыдущей версии указа допускались только регулярные воздушные перевозки в Каир и служебные авиаперевозки в Египет.

Это решение порадует не только россиян, но и индустрию туризма, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Это очень хорошая, отрадная новость, туристы и индустрия давно ее ждали, но пока нет допусков для авиакомпаний на осуществление чартерных рейсов на курорты. Очевидно, что их нет, потому что рейсы были запрещены. После получения допусков программы будут развернуты очень оперативно в течение недели-двух, но только после получения допусков. Пока непонятно, когда Росавиация будет рассматривать эти запросы. Сейчас мяч на стороне Росавиации», - объяснила Ломидзе.