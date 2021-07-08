Дешевле, чем в Турцию! В АТОР назвали цены на курорты Египта
Майя Ломидзе уверена, что стоимость туров приятно удивит россиян.
Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта. В предыдущей версии указа допускались только регулярные воздушные перевозки в Каир и служебные авиаперевозки в Египет.
Это решение порадует не только россиян, но и индустрию туризма, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Это очень хорошая, отрадная новость, туристы и индустрия давно ее ждали, но пока нет допусков для авиакомпаний на осуществление чартерных рейсов на курорты. Очевидно, что их нет, потому что рейсы были запрещены. После получения допусков программы будут развернуты очень оперативно в течение недели-двух, но только после получения допусков. Пока непонятно, когда Росавиация будет рассматривать эти запросы. Сейчас мяч на стороне Росавиации», - объяснила Ломидзе.
По словам исполнительного директора АТОР, курорты Египта вновь станут для российских туристов более бюджетным направлением, чем Турция.
«Мы предполагаем, что стоимость туров в Египет будет сопоставима с той ценой, которую уже немного подзабыли наши туристы, которая была в 2015 году. Египет всегда стоил дешевле Турции, особенно в летнем сезоне. Тогда стоимость составляла 300-500 долларов на человека, на неделю с размещением в трехзвездочной гостинице по системе «все включено»», - рассказала собеседник «Радиоточки НСН».
При этом Ломидзе подчеркнула, что летом Египет, скорее всего, составит не очень серьезную конкуренцию турецкому направлению, а вот осень считается самым благоприятным временем для посещения этой страны.
Ранее исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что аэропорты Москвы сейчас приближаются к пиковым нагрузкам, что на фоне непогоды на юге России может приводить к задержкам десятков рейсов.
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