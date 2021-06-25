В АТОР рассказали о росте цен на отдых в Крыму и Турции

Цены на отдых в Крыму и Турции за два дня выросли на 5-7%. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Также она сообщила, что россияне активно отменяются туры на отдых в Краснодарском крае из-за введения в регионе ограничений. На данный момент, уже отменено 30% туров, забронированных на июль, и 70% августовских.