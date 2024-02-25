В АТОР опровергли сильное падение цен на отдых в Турции

В организации заявили, что путевки в Турцию на лето 2024 года подорожали на 8%. Ассоциация объяснила рост цен ситуацией на валютном рынке.

Снижение цен произошло в отдельных отелях высокого ценового сегмента, уточнили в АТОР. Эксперты призвали не ждать массового падения стоимости путевок в Турцию.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что турецкие отельеры снизили цены для россиян на 20%. В публикации говорилось, что таким образом страна хочет вернуть туристов из РФ, передает «Радиоточка НСН».

