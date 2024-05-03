В Красноярске самолет Ан-74 получил повреждение после посадки

По данным ведомства, инцидент произошел накануне с воздушным судном авиакомпании «ЮТэйр», которое осуществляло вахтовую перерезку по маршруту Диксон-Игарка-Красноярск.

«По предварительным данным на борту находилось 47 пассажиров. Воздушное судно от полета отстранено», — указали в прокуратуре.

Специалисты устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Красноярская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия, изучая исполнение законодательства о безопасности полетов в деятельности служб аэропорта.

Ранее самолет Ан-12, вылетевший из Нового Уренгоя, вынужден был вернуться на аэродром из-за неуборки створок шасси, напоминает Ura.ru. На борту находились девять членов экипажа.

