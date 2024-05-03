В Красноярске самолет Ан-74 получил повреждение после посадки

Самолет Ан-74 получил повреждение пневматика шасси после посадки в аэропорту Красноярск им. Д.А. Хворостовского. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

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По данным ведомства, инцидент произошел накануне с воздушным судном авиакомпании «ЮТэйр», которое осуществляло вахтовую перерезку по маршруту Диксон-Игарка-Красноярск.

«По предварительным данным на борту находилось 47 пассажиров. Воздушное судно от полета отстранено», — указали в прокуратуре.

Специалисты устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Красноярская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия, изучая исполнение законодательства о безопасности полетов в деятельности служб аэропорта.

Ранее самолет Ан-12, вылетевший из Нового Уренгоя, вынужден был вернуться на аэродром из-за неуборки створок шасси, напоминает Ura.ru. На борту находились девять членов экипажа.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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