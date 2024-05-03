Опрос: Каждый пятый россиянин хочет сократить майские праздники

Каждый пятый россиянин хочет сократить майские выходные, следует из опроса компании «Ренессанс страхование».

Из них свыше четверти (в основном мужчины) опасаются рисков для здоровья в связи с празднованием.

При этом 18% россиян хотели бы отдых увеличить. Школьники чаще других высказывались о необходимости увеличить количество праздничных дней (27%).