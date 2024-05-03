Опрос: Каждый пятый россиянин хочет сократить майские праздники

Каждый пятый россиянин хочет сократить майские выходные, следует из опроса компании «Ренессанс страхование».

Из них свыше четверти (в основном мужчины) опасаются рисков для здоровья в связи с празднованием.

При этом 18% россиян хотели бы отдых увеличить. Школьники чаще других высказывались о необходимости увеличить количество праздничных дней (27%).

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Длительные каникулы на майские праздники не стоит позиционировать как потерю для экономики страны. Такую оценку предстоящей череде выходных дала экономист Ольга Белякова. Она объяснила, как такие нерабочие дни могут сказаться на зарплате россиян и экономических показателях. По словам эксперта, заработная плата начисляется ежемесячно, поэтому длительность каникул не сказывается на ее величине.

Экономист обратила внимание на то, что Россия считается достаточно работоспособной и входит в топ-10 стран по среднему количеству рабочих часов на занятого гражданина, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Майские ПраздникиОпросРабота

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