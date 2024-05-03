МВД объявило в розыск бывшего министра финансов и экс-главу Нацбанка Украины

Бывшего министра финансов Украины Александра Шлапака и экс-руководителя Национального банка страны Степана Кубива объявили в розыск, следует из данных базы МВД России.

В карточках розыска говорится, что бывших украинских функционеров разыскивают по статьям Уголовного кодекса, по каким именно, не уточняется.

Шлапаку и Кубиву заочно предъявлены обвинения в финансировании так называемой антитеррористической операции в Донбассе, фигуранты обеспечивали ее финансирование из средств государственного бюджета. Как сообщали в Следственном комитете, принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых.

Ранее МВД объявило в розыск секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко, напоминает Ura.ru.

