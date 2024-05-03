МВД объявило в розыск бывшего министра финансов и экс-главу Нацбанка Украины
Бывшего министра финансов Украины Александра Шлапака и экс-руководителя Национального банка страны Степана Кубива объявили в розыск, следует из данных базы МВД России.
В карточках розыска говорится, что бывших украинских функционеров разыскивают по статьям Уголовного кодекса, по каким именно, не уточняется.
Шлапаку и Кубиву заочно предъявлены обвинения в финансировании так называемой антитеррористической операции в Донбассе, фигуранты обеспечивали ее финансирование из средств государственного бюджета. Как сообщали в Следственном комитете, принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых.
Ранее МВД объявило в розыск секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru