СМИ: Почти половину продаваемой РФ электроэнергии в 2024 году купил Казахстан
Все более значимым покупателем электроэнергии из России становится Казахстан. Так, в январе—марте поставки в республику выросли на 29% по сравнению с тем же периодом 2023 года, что составило почти 50% всего экспорта из РФ, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Минэнерго республики.
Аналитики фиксируют рост поставок с июля прошлого года. Общее потребление в Казахстане за первый квартал превысило 32,2 млрд кВт/ч, то есть республика покрыла поставками из России около 3% спроса.
При этом эксперты отмечают, что меньше электроэнергии на этом фоне уходит из России в Китай.
До этого Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана одобрил закон, ратифицирующий протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение с Россией о сотрудничестве в области транспортировки нефти через республику в Китай.
Республика намерена облагать услуги по транспортировке сырья по маршрутам, указанным в соглашении, налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке. Транспортировка нефти из РФ предусмотрена в объеме 10 млн тонн ежегодно. Срок действия соглашения продлевается до 1 января 2034 года. Кроме того, изменения в межправительственное соглашение предусматривают включение еще одного участка маршрута ТОН-2, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru