СМИ: Почти половину продаваемой РФ электроэнергии в 2024 году купил Казахстан

Все более значимым покупателем электроэнергии из России становится Казахстан. Так, в январе—марте поставки в республику выросли на 29% по сравнению с тем же периодом 2023 года, что составило почти 50% всего экспорта из РФ, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Минэнерго республики.

Аналитики фиксируют рост поставок с июля прошлого года. Общее потребление в Казахстане за первый квартал превысило 32,2 млрд кВт/ч, то есть республика покрыла поставками из России около 3% спроса.