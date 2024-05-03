СМИ: Почти половину продаваемой РФ электроэнергии в 2024 году купил Казахстан

Все более значимым покупателем электроэнергии из России становится Казахстан. Так, в январе—марте поставки в республику выросли на 29% по сравнению с тем же периодом 2023 года, что составило почти 50% всего экспорта из РФ, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Минэнерго республики.

Аналитики фиксируют рост поставок с июля прошлого года. Общее потребление в Казахстане за первый квартал превысило 32,2 млрд кВт/ч, то есть республика покрыла поставками из России около 3% спроса.

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При этом эксперты отмечают, что меньше электроэнергии на этом фоне уходит из России в Китай.

До этого Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана одобрил закон, ратифицирующий протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение с Россией о сотрудничестве в области транспортировки нефти через республику в Китай.

Республика намерена облагать услуги по транспортировке сырья по маршрутам, указанным в соглашении, налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке. Транспортировка нефти из РФ предусмотрена в объеме 10 млн тонн ежегодно. Срок действия соглашения продлевается до 1 января 2034 года. Кроме того, изменения в межправительственное соглашение предусматривают включение еще одного участка маршрута ТОН-2, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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