СМИ: В G7 перестали обсуждать полную конфискацию российских активов
Представители Группы семи прекратили обсуждение вопроса полной конфискации активов России, рассматриваются альтернативные шаги. Об этом сообщает Financial Times.
По данным газеты, Киев продолжает настаивать на полной конфискации активов РФ, однако представители G7 «в частном порядке» отмечают, что эту тему больше не обсуждают.
«Вместо этого они изучают альтернативные способы извлечения финансирования из замороженных активов», — указывает издание.
Как пишет Financial Times, Европа опасается «возмездия» и не хочет затрагивать все, что может касаться самих российских активов.
Ранее СМИ сообщили, что разногласия между западными странами относительно конфискации активов России почти зашли в тупик. Такие меры поддерживают США, Канада, часть правительства Великобритании, при этом Франция, Италия, Германия, Япония сохраняют осторожность. В то же время Индонезия и Саудовская Аравия продвигают в Европе идею отказа от конфискации, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru