«Алиса» выпустит альбом «Гойда»

Музыканты представили обложку работы и список из 16 композиций, которые вошли в новую пластинку. Кроме того, «Алиса» презентовала тизер трека «Прикосновение к огню».

Группа также открыла предзаказ на новую пластинку до 31 августа.

Ранее лидер «Алисы» Константин Кинчев сообщил, что с февраля коллектив начнет работу над новым альбомом.

