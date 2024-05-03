«Алиса» выпустит альбом «Гойда»

Группа «Алиса» выпустит новый альбом «Гойда». Об этом коллектив сообщил в своем Telegram-канале.

Стена группы «Алиса» появилась в Санкт-Петербурге

Музыканты представили обложку работы и список из 16 композиций, которые вошли в новую пластинку. Кроме того, «Алиса» презентовала тизер трека «Прикосновение к огню».

Группа также открыла предзаказ на новую пластинку до 31 августа.

Ранее лидер «Алисы» Константин Кинчев сообщил, что с февраля коллектив начнет работу над новым альбомом.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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