«Алиса» выпустит альбом «Гойда»
3 мая 202409:18
Группа «Алиса» выпустит новый альбом «Гойда». Об этом коллектив сообщил в своем Telegram-канале.
Музыканты представили обложку работы и список из 16 композиций, которые вошли в новую пластинку. Кроме того, «Алиса» презентовала тизер трека «Прикосновение к огню».
Группа также открыла предзаказ на новую пластинку до 31 августа.
Ранее лидер «Алисы» Константин Кинчев сообщил, что с февраля коллектив начнет работу над новым альбомом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru