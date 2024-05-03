В белгородском селе Вознесеновка мужчина пострадал при атаке БПЛА на автобус
Украинский FPV-дрон атаковал автобус в селе Вознесеновка в Шебекинском городском округе Белгородской области, пострадал один человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что удару подвергся транспорт, который возит сотрудников коммерческого предприятия.
«В момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель. В результате взрыва один человек пострадал. У мужчины баротравма и ушиб правой руки», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что пострадавший обратился в Шебекинскую районную больницу, ему оказывают необходимую помощь.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении пяти украинских беспилотников над Белгородской областью, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru