В белгородском селе Вознесеновка мужчина пострадал при атаке БПЛА на автобус

Украинский FPV-дрон атаковал автобус в селе Вознесеновка в Шебекинском городском округе Белгородской области, пострадал один человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Отмечается, что удару подвергся транспорт, который возит сотрудников коммерческого предприятия.

«В момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель. В результате взрыва один человек пострадал. У мужчины баротравма и ушиб правой руки», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что пострадавший обратился в Шебекинскую районную больницу, ему оказывают необходимую помощь.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении пяти украинских беспилотников над Белгородской областью, пишет RT.

