Умер актер из «Зова предков» Машраб Кимсанов
Актер, заслуженный артист Узбекистана Машраб Кимсанов умер на 69-м году жизни. Об этом сообщил Национальный центр развития кинематографии.
Кимсанов родился в 1955 году. Артист начал работать в кино в качестве ассистента режиссера киностудии «Узбекфильм». Позже Кимсанов окончил актерский факультет ВГИКа, служил в экспериментальном Театра-студии киноактера.
Артист сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе «Долгое эхо в горах», «Смысл жизни», «Ермак», «Зов предков». В последние два года Кимсанов был прикован к постели после четырех перенесенных инсультов.
Ранее стало известно, что в возрасте 81 года умер заслуженный артист России, актер Театра-Театра Анатолий Нагогин, напоминает Ura.ru.
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