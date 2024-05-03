Умер актер из «Зова предков» Машраб Кимсанов

Актер, заслуженный артист Узбекистана Машраб Кимсанов умер на 69-м году жизни. Об этом сообщил Национальный центр развития кинематографии.

Кимсанов родился в 1955 году. Артист начал работать в кино в качестве ассистента режиссера киностудии «Узбекфильм». Позже Кимсанов окончил актерский факультет ВГИКа, служил в экспериментальном Театра-студии киноактера.

Артист сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе «Долгое эхо в горах», «Смысл жизни», «Ермак», «Зов предков». В последние два года Кимсанов был прикован к постели после четырех перенесенных инсультов.

Ранее стало известно, что в возрасте 81 года умер заслуженный артист России, актер Театра-Театра Анатолий Нагогин, напоминает Ura.ru.

