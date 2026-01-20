Лидерами федерального проекта «Чистый воздух» стали Норильск, Магнитогорск и Омск. Причем достижение первого можно назвать грандиозным, заявил НСН директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов. По его словам, опыт Норильска может стать примером для других регионов.

Минприроды отказалось от планов по масштабному расширению программы «Чистый воздух». Проект оздоровления атмосферы в промышленных городах стартовал в 2019 году с 12 населённых пунктов, и сейчас охватывает уже 29. Там выбросы 1-2 класса опасности должны к 2036 году сократиться вдвое. Против дальнейшего расширения программы консолидированно выступили представители промышленности в 20 регионах, сообщает РБК. Они объяснили, что это технологически невозможно без резкого сокращения объемов производства.