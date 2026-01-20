Норильский прорыв: Экологи назвали лидеров проекта «Чистый воздух»
Норильск, Магнитогорск и Омск добились серьезного сокращения вредных выбросов, сообщил НСН директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов.
Лидерами федерального проекта «Чистый воздух» стали Норильск, Магнитогорск и Омск. Причем достижение первого можно назвать грандиозным, заявил НСН директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов. По его словам, опыт Норильска может стать примером для других регионов.
Минприроды отказалось от планов по масштабному расширению программы «Чистый воздух». Проект оздоровления атмосферы в промышленных городах стартовал в 2019 году с 12 населённых пунктов, и сейчас охватывает уже 29. Там выбросы 1-2 класса опасности должны к 2036 году сократиться вдвое. Против дальнейшего расширения программы консолидированно выступили представители промышленности в 20 регионах, сообщает РБК. Они объяснили, что это технологически невозможно без резкого сокращения объемов производства.
«Номер один у нас по лидерству в программе – это Красноярский край с Норильском. Выбросы диоксида серы на заполярном филиале «Норникеля» сократились за год на полмиллиона тонн. Это самый прорывной результат в рамках «Чистого воздуха». Он достигнут, в том числе, за счет вложений предприятия в экологическую модернизацию. Для понимания: сокращение на 500 тысяч тонн – это примерно двойной годовой объем выбросов всего автотранспорта Москвы, грандиозная цифра», - отметил собеседник НСН.
По словам эколога, лидерами программы также стали Челябинская область и Омск.
«Росприроднадзор уже подтвердил существенное сокращение выбросов на Магнитогорском металлургическом комбинате. Вложения на эти цели составили около 90 миллиардов рублей. В Омске на экологическую модернизацию нефтеперерабатывающего завода потрачено около 135 миллиардов. Однако там ещё проблема в том, что город отапливается низкокачественным углем из Казахстана. Прорывом была бы, безусловно, газификация городских ТЭЦ, тем более, что рядом идут газовые магистрали. Сейчас воздух в Омске остаётся очень грязным», - пояснил Пукалов.
Он подчеркнул, что без серьезных затрат экологические проблемы невозможно решать, причем ссылки на нехватку импортного оборудования уже несостоятельны.
«Должны быть существенные вложения средств производства в новое оборудование, в электрофильтры, в высокие газоотводящие трубы, в газоочистительное оборудование внутри цехов. Причем опыт Норильска показал, что все можно сделать на отечественном оборудовании без зарубежных поставок. Поэтому жалобы в стиле «у нас нет доступа к японским технологиям сжигания мусора» не проходят. Ребята, у нас в России всё давно разработано, просто надо наладить производство этого оборудования», - подчеркнул эксперт.
Он также назвал основные проблемные регионы с точки зрения состояния воздуха.
«Сейчас наш национальный экологический рейтинг замыкает Свердловская область - антилидер номер один. Промышленно развитый регион, с множеством проблем, в том числе и накопленным ущербом с советских времён. Там зачастую еще работают заводы на оборудовании, которое во время Великой Отечественной войны было туда эвакуировано. Забайкальский край - из-за огромного масштаба летних лесных пожаров. Юг Красноярского края, сам краевой центр страдают из-за проблемы угольной генерации. Там не только ТЭЦ создают проблему «черного неба», но и большое количество частных домов с угольным отоплением», - заключил Роман Пукалов.
По данным Росприроднадзора, крупнейшие промышленные предприятия в 12 городах, которые участвуют в проекте «Чистый воздух», не выполнили в срок требование об оснащении источников выбросов системами автоматического контроля. Установленный законом крайний срок – 31 декабря 2025 года – соблюли лишь около 30% организаций.
Ранее в комитете Госдумы по экологии опровергли информацию о том, что якобы рекомендовали принять законопроект об изъятиях земель из заповедников под строительство в государственных интересах. Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» глава комитета Дмитрий Кобылкин, документ будет широко обсуждаться, а депутаты разделяют опасения учёных.
