Путин обсудит с правительством обращения, поступившие на прямую линию
Президент РФ Владимир Путин проведёт совещание с членами российского правительства. Об этом со ссылкой на Кремль сообщает RT.
Уточняется, что мероприятие состоится 21 января. Его темой станут обращения граждан, которые поступили на прямую линию в конце прошлого года.
«С докладами выступят вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко и Марат Хуснуллин, а также глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минтруда Антон Котяков, глава Минпромторга Антон Алиханов и замминистра обороны Анна Цивилева», - говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему понравились не все вопросы, заданные Владимиру Путину «Итогах года», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
