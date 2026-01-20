Путин обсудит с правительством обращения, поступившие на прямую линию

Президент РФ Владимир Путин проведёт совещание с членами российского правительства. Об этом со ссылкой на Кремль сообщает RT.

Свинцов назвал слово, которым можно описать прямую линию Путина

Уточняется, что мероприятие состоится 21 января. Его темой станут обращения граждан, которые поступили на прямую линию в конце прошлого года.

«С докладами выступят вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко и Марат Хуснуллин, а также глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минтруда Антон Котяков, глава Минпромторга Антон Алиханов и замминистра обороны Анна Цивилева», - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему понравились не все вопросы, заданные Владимиру Путину «Итогах года», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: kremlin.ru
