Туроператоры предложили россиянам путевки на Кубу с прямым перелетом

Туроператоры начинают предлагать туристам из России прямые рейсы на Кубу, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию Fun&Sun.

Так, уточняется, что полетная программа из Москвы в Варадеро стартует 17 мая и будет выполняться до 30 октября. Туроператор планирует перевозить клиентов авиакомпанией Nordwind.

В АТОР при этом отмечают, что туристам сейчас не так просто самостоятельно добраться до Кубы, маршрут в таком случае подразумевает множество стыковочных рейсов.