МАГАТЭ: Внешнее энергоснабжение Чернобыльской электростанции прервано

Внешнее энергоснабжение Чернобыльской электростанции (ЧАЭС) было прервано. Как пишет RT, об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Гросси: Работы на ЧАЭС после повреждения саркофага могут вызвать рост радиации

По его словам, станция потеряла все внешнее питание, также были затронуты линии электропередачи, которые питают другие АЭС.

Отмечается, что произошедшее в организации связывают с повреждением высоковольтной инфраструктуры. При этом в МАГАТЭ указали, что постоянно мониторят ситуацию и получают информацию от национального оператора систем передачи электроэнергии.

Ранее Гросси заявил о перемирии между Россией и Украиной в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

