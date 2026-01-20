МАГАТЭ: Внешнее энергоснабжение Чернобыльской электростанции прервано
Внешнее энергоснабжение Чернобыльской электростанции (ЧАЭС) было прервано. Как пишет RT, об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
По его словам, станция потеряла все внешнее питание, также были затронуты линии электропередачи, которые питают другие АЭС.
Отмечается, что произошедшее в организации связывают с повреждением высоковольтной инфраструктуры. При этом в МАГАТЭ указали, что постоянно мониторят ситуацию и получают информацию от национального оператора систем передачи электроэнергии.
Ранее Гросси заявил о перемирии между Россией и Украиной в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Уловка не сработала: За что Трамп унизил Макрона сливом переписки
- Депутат Кирьянов опроверг массовый рост цен в 2026 году
- МАГАТЭ: Внешнее энергоснабжение Чернобыльской электростанции прервано
- Танкеры проигнорируют: К чему приведет снижение потолка цен на российскую нефть
- Президент Финляндии назвал способ решить с Трампом вопрос Гренландии
- Электронный аукцион по продаже аэропорта Домодедово не состоялся
- Россиянам рассказали, как не нарваться на акул в Египте
- Выступление Зеленского на форуме в Давосе отменено
- Премиум за 100 тысяч рублей: Почему россияне сметают туры в Египет
- Песков: Власти не видят причин для опасений по поводу инфляции в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru