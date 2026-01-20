МАГАТЭ: Внешнее энергоснабжение Чернобыльской электростанции прервано

По его словам, станция потеряла все внешнее питание, также были затронуты линии электропередачи, которые питают другие АЭС.

Отмечается, что произошедшее в организации связывают с повреждением высоковольтной инфраструктуры. При этом в МАГАТЭ указали, что постоянно мониторят ситуацию и получают информацию от национального оператора систем передачи электроэнергии.

Ранее Гросси заявил о перемирии между Россией и Украиной в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

