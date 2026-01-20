Россиян предупредили о коварном влиянии сильных магнитных бурь на сердечников

О том, что во вторник, из-за сильной вспышки на Солнце, на Земле ожидается магнитная буря уровня G3 или G4, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, напоминает RT.



Чернышова указала, что есть исследования, как подтверждающие, так и опровергающие влияние магнитных бурь на увеличение числа сердечно-сосудистых катастроф.

«Учёные до сих пор спорят, влияют ли они на состояние здоровья человека... В этом вопросе нет однозначного мнения до сих пор», – отметила врач.

Чернышова добавила, что если человек реагирует на нарушения магнитного поля, то в такие дни ему слудет быть внимательнее к своему состоянию.

Ранее ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт заявил «Радиоточке НСН», что экстремальная магнитная буря влияет на связь, работу GPS и ГЛОНАСС.

