Путин назвал Петербург одной из лучших мировых столиц

Президент РФ Владимир Путин назвал Санкт-Петербург одной из лучших мировых столиц. Он отметил величайшие архитектурные достижения города, над которыми трудились лучшие архитекторы мира.

Как только врачи позволят, то и границы будут открыты, сказал Путин. Он отметил, что 85% коечного фонда в коронавирусных больница в России сейчас заняты, а в Петербурге и того больше.

Хочется, чтобы россияне могли пользоваться возможностями внутреннего туризма и приезжать в Петербург, сказал Путин.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Пресс-конференция ПутинаСанкт-Петербург
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