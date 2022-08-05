АТОР: Путевки в Турцию и Египет подорожали в 2,5 раза
Трудности с авиаперевозками и отсутствие чартеров привели к высоким ценам на путевки для россиян. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, сообщает агентство Прайм.
По её словам, стоимость путешествия в Турцию и Египет этим летом выросла в цене в 2-2,5 раза.
Относительно цен на путевки в осенне-зимний период, Ломидзе отметила, что сейчас невозможно составить какой-либо прогноз.
Ранее первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что рост цен на авиабилеты за границу не остановит россиян от путешествий, на какие-то направления цены уже подросли, но они остаются в допустимых пределах.
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