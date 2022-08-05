АТОР: Путевки в Турцию и Египет подорожали в 2,5 раза

Трудности с авиаперевозками и отсутствие чартеров привели к высоким ценам на путевки для россиян. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, сообщает агентство Прайм.

По её словам, стоимость путешествия в Турцию и Египет этим летом выросла в цене в 2-2,5 раза.