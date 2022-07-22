«Сумма велика»: Турбизнес призвал государство помочь с возмещением убытков

Накануне исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила РИА Новости, что потери участников туристической отрасли России из-за закрытия неба некоторыми странами и различных санкций в авиаотрасли могут исчисляться десятками миллиардов рублей. Александр Осауленко отметил, что проблему нельзя откладывать до бесконечности.

«Действительно, количество туристов, которые попали в непростую ситуацию, велико. Сумма тоже очень велика. На сегодняшний день каким-то образом этот вопрос надо решать, мы не можем его откладывать до бесконечности. Механизмы решения этого вопроса предложены со стороны бизнеса правительству, будем надеяться, что вопрос будет решен. Бизнес предлагает такие варианты, когда ему просто помогут в решении этого вопроса. Для этого бизнес, условно говоря, должен работать. Если эти варианты не пройдут, тогда будет вариант только один: государство будет уже не через бизнес, а само помогать нашим гражданам», - сказал Осауленко.

По его словам, отмена путевок в связи с ограничениями происходила в основном по самым массовым направлениям, таким как Турция и Египет.