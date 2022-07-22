«Сумма велика»: Турбизнес призвал государство помочь с возмещением убытков
Количество туристов, которые попали в ситуацию с отменой туров, слишком большое, отметил в эфире НСН Александр Осауленко.
Вопрос с большими денежными потерями туротрасли необходимо решать, иначе государству придется уже не через бизнес, а лично возмещать гражданам средства за отмененные туры, заявил директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила РИА Новости, что потери участников туристической отрасли России из-за закрытия неба некоторыми странами и различных санкций в авиаотрасли могут исчисляться десятками миллиардов рублей. Александр Осауленко отметил, что проблему нельзя откладывать до бесконечности.
«Действительно, количество туристов, которые попали в непростую ситуацию, велико. Сумма тоже очень велика. На сегодняшний день каким-то образом этот вопрос надо решать, мы не можем его откладывать до бесконечности. Механизмы решения этого вопроса предложены со стороны бизнеса правительству, будем надеяться, что вопрос будет решен. Бизнес предлагает такие варианты, когда ему просто помогут в решении этого вопроса. Для этого бизнес, условно говоря, должен работать. Если эти варианты не пройдут, тогда будет вариант только один: государство будет уже не через бизнес, а само помогать нашим гражданам», - сказал Осауленко.
По его словам, отмена путевок в связи с ограничениями происходила в основном по самым массовым направлениям, таким как Турция и Египет.
«Отмена путевок была в массовых направлениях: это Турция и Египет. С учетом того, что объемы сегодняшнего дня составляют 40% от объемов прошлого года, то понятно, что заменить туры или каким-то образом их реализовать, на сегодня очень сложно», - отметил Осауленко.
Также директор «Турпомощи» подчеркнул, что сегодня российские турфирмы предоставляют гражданам гарантированные туры с перелетом на отечественных самолетах.
«Организованные туристы – это только прямые рейсы туда, куда летают наши самолеты. Причем гарантированно летают. Третьи страны гарантируют российской стороне безопасность этих полетов. Что касается других стран, куда самолеты напрямую не летают – есть небольшие потоки. Но это в основном самостоятельные туристы, которые через третьи страны добираются туда под свой страх и риск», - резюмировал он.
В свою очередь президент Союза туристических агентств, член общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Сергей Голов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что на отмененные туры попала ровно половина россиян от общего объема турпотока.
«Ровно половина туристов в этом году попали на отмененные туры из-за ограничений. Общий турпоток у нас был 25-30 миллионов людей. Эти путевки отложили. Туда, куда мы продаем путевки, пакетные туры и туроператоры формируют турпродукт, проблем не возникает. Есть единичные какие-то случаи, которые решаются на местах», - объяснил Голов.
Ранее сообщалось, что российские туроператоры задолжали туристам около 8-9 млрд рублей за путешествия, не состоявшиеся из-за пандемии коронавируса и геополитической обстановки. Так, возврат средств и замена туров на равнозначный продукт осложняется дефицитом авиаперевозок на открытых зарубежных направлениях, а также невозможностью переноса путевок на закрытые направления.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 659 / сут.
Умерли
382 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 687 / сут.
- Набиуллина заявила, что в России нет проблем из-за ухода брендов
- СМИ: Украина подписала свой договор по зерну с Турцией и ООН
- Экс-лидер «Парка Горького» назвал афёрой возрождение группы
- Тимофеев: С начала года из реестра проблемных объектов исключили 587 долгостроев
- Шольц назвал Россию ненадежным поставщиком газа
- ФСБ задержала петербуржца, планировавшего диверсии против российских военных
- В России снизился коллективный иммунитет к коронавирусу до 12,3%
- ФК «Зенит» поднялся на десять позиций в мировом клубном рейтинге
- В Москве объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары
- Подоляк заявил, что Украина не будет подписывать с Россией договор по зерну
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru