В Анталье задержали два авиарейса с российскими туристами на борту
Два авиарейса с российскими гражданами задержаны в турецком курортном городе Анталья, пассажиры обеспечены питанием и размещены в отеле, сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в этом городе.
Вылеты двух авиарейсов с российским гражданами на борту задержаны по техническим причинам. Пассажирам рейса FH5631 Москва – Анталья — Шарм-эль-Шейх, на который зарегистрировались 169 человек, предоставлено временное размещение в гостинице, они обеспечены водой и питанием. Время вылета станет известно после замены воздушного борта.
Кроме того, более двухсот россиян, прибывших в Анталью бортом FH7850 для пересадки на стыковочный рейс в Хургаду, находятся в транзитной зоне аэропорта. Их обеспечили водой и питанием.
Как сообщалось ранее, Следственный комитет РФ отказал в заведении уголовного дела против пассажира, летевшего из Москвы в Анталью Владимира Кузнецова, открывшего аварийный люк авиалайнера 11 июля.
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