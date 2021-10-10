В Анталье задержали два авиарейса с российскими туристами на борту

Вылеты двух авиарейсов с российским гражданами на борту задержаны по техническим причинам. Пассажирам рейса FH5631 Москва – Анталья — Шарм-эль-Шейх, на который зарегистрировались 169 человек, предоставлено временное размещение в гостинице, они обеспечены водой и питанием. Время вылета станет известно после замены воздушного борта.

Кроме того, более двухсот россиян, прибывших в Анталью бортом FH7850 для пересадки на стыковочный рейс в Хургаду, находятся в транзитной зоне аэропорта. Их обеспечили водой и питанием.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет РФ отказал в заведении уголовного дела против пассажира, летевшего из Москвы в Анталью Владимира Кузнецова, открывшего аварийный люк авиалайнера 11 июля.

