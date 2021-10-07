СК не будет заводить дело на открывшего аварийный люк самолета пассажира
Следственный комитет РФ отказал в заведении уголовного дела против пассажира, летевшего из Москвы в Анталью Владимира Кузнецова, открывшего аварийный люк авиалайнера 11 июля, сообщают «Известия» со ссылкой на его адвоката Шота Горгадзе.
По его словам, после тщательной проверки следователи не нашли в действиях мужчины состава преступления.
11 июля мужчина разозлился из-за задержки вылета. Как говорят очевидцы, он открыл вторую левую дверь самолета, объяснив это тем, что ему жарко. В результате произошел автоматический выпуск аварийного надувного трапа, пассажиров пришлось высадить из самолета.
По данным авиакомпании «Россия», вылет задерживался на 20 минут. Перевозчик создал комиссию по расследованию инцидента.
По словам другого пассажира, из-за проблем в двигателе взлет отложили на два часа, по этой же причине в салоне не работали кондиционеры. После развертывания аварийного трапа стоянка увеличилась еще два часа.
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