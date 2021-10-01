Рейс «Москва - Анталья» экстренно посадили в Краснодаре

Самолёт «Уральских авиалиний», выполнявший рейс «Москва - Анталья», экстренно сел в Краснодаре из-за пьяного дебошира, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Инцидент произошёл вечером 29 сентября. По данным полиции, на борту воздушного судна находился 42-летний житель Подмосковья. Нетрезвый мужчина приставал к пассажирам и игнорировал замечания экипажа.

После посадки дебошира задержала краснодарская полиция, в отношении него был составлен протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Мужчину арестовали на семь суток.

Ранее в Волгограде из-за неадекватного поведения 30-летнего пассажира приземлился самолёт, следовавший рейсом «Сочи - Уфа», сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Игорь Онучин
ТЕГИ:СамолетКраснодарАвиадебоширыУральские Авиалинии
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры