Рейс «Москва - Анталья» экстренно посадили в Краснодаре

Самолёт «Уральских авиалиний», выполнявший рейс «Москва - Анталья», экстренно сел в Краснодаре из-за пьяного дебошира, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Инцидент произошёл вечером 29 сентября. По данным полиции, на борту воздушного судна находился 42-летний житель Подмосковья. Нетрезвый мужчина приставал к пассажирам и игнорировал замечания экипажа.

После посадки дебошира задержала краснодарская полиция, в отношении него был составлен протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Мужчину арестовали на семь суток.

Ранее в Волгограде из-за неадекватного поведения 30-летнего пассажира приземлился самолёт, следовавший рейсом «Сочи - Уфа», сообщает RT.