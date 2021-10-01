Рейс «Москва - Анталья» экстренно посадили в Краснодаре
Самолёт «Уральских авиалиний», выполнявший рейс «Москва - Анталья», экстренно сел в Краснодаре из-за пьяного дебошира, сообщает пресс-служба МВД РФ.
Инцидент произошёл вечером 29 сентября. По данным полиции, на борту воздушного судна находился 42-летний житель Подмосковья. Нетрезвый мужчина приставал к пассажирам и игнорировал замечания экипажа.
После посадки дебошира задержала краснодарская полиция, в отношении него был составлен протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Мужчину арестовали на семь суток.
Ранее в Волгограде из-за неадекватного поведения 30-летнего пассажира приземлился самолёт, следовавший рейсом «Сочи - Уфа», сообщает RT.
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