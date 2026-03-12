Российские туристы, отдыхающие во Вьетнаме на курорте Нячанг столкнулись с «зачисткой» русских, сообщает агентство АБН24 на россиянку Виолетту Школовую. Она сообщила изданию, что в начале марта в ее отель нагрянула полиция для проверки документов у всех иностранцев. При этом к русским подходили с особым пристрастием: требовали паспорт, визу, подтверждение брони на каждую ночь, обратные билеты и даже выписку со счета. Тех, у кого документы были не в порядке или был просрочен визовый режим, забирали в автозак. Арзуманов подчеркнул, что ему неизвестно о подобных случаях с организованными туристами.

«У нас немаленький объем туристов во Вьетнаме. В связи с последними событиями число желающих полететь в Юго-Восточную Азию кратно выросло. Эту информацию я впервые слышу. Скорее всего она касается не туристов, а тех, кто уезжает жить во Вьетнам. Никаких подобных случаев с туристами, которые соблюдают визовый режим, нет. Обычно у туроператоров, которые занимаются организованным туризмом, программа настроена на отслеживание. Забито, что турист может находиться в стране 45 дней, визовый отдел это контролирует. При этом у нас, к примеру, невозможно забронировать больше 30 дней, только по индивидуальному запросу. Если турист, к примеру, захочет поездку на два месяца, в отдел бронирования будет отправлена просьба обратить внимание на это. Дальше подобные вопросы прорабатываются через консульство. Виза в этом случае, возможно, оформляется дольше, стоит денег, но все решается», - рассказал он.