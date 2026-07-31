В аэропорту Антальи с августа изменят правила встречи туристов
В аэропорту курортной столицы Турции Антальи отменят традиционные таблички с названиями и логотипами для встречи отдыхающих. Соответствующие детали реформы передали РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР) и совет туристических агентств TÜRSAB.
Вместо индивидуальных стендов пассажиров с 31 июля начнут направлять к специальным блокам из оргстекла с маркировкой буквами от A до M. Тринадцать подобных конструкций разместят в привычной зоне прилета с интервалом в 30–40 сантиметров.
Каждую стойку поделят между девятью туристическими компаниями. На единой панели смогут одновременно отображаться данные 54 человек, что позволит каждому агентству закрепить за собой по шесть строк для фамилий.
Организаторы поездок должны заранее оповещать клиентов о необходимой букве для поиска. Покинув терминал, турист просто найдет свою фамилию на общем стенде, а дежурный сотрудник сразу сопроводит его к трансферному автомобилю.
Между тем туроператоры не фиксируют массовых отмен туров в Турцию из-за лесных пожаров, охвативших страну, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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