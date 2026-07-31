В аэропорту Антальи с августа изменят правила встречи туристов

В аэропорту курортной столицы Турции Антальи отменят традиционные таблички с названиями и логотипами для встречи отдыхающих. Соответствующие детали реформы передали РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР) и совет туристических агентств TÜRSAB.

Вместо индивидуальных стендов пассажиров с 31 июля начнут направлять к специальным блокам из оргстекла с маркировкой буквами от A до M. Тринадцать подобных конструкций разместят в привычной зоне прилета с интервалом в 30–40 сантиметров.