Anthropic сожгла миллионы книг ради обучения своей нейросети

Разработчики искусственного интеллекта из компании Anthropic уничтожили миллионы бумажных книг для обучения языковой модели. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на внутренние документы и материалы судебных разбирательств.

Программа, получившая внутреннее название «Панама», предполагала массовую скупку подержанных изданий для обхода авторских отчислений. Книги разрезали постранично, сканировали, а затем сжигали.

Эксперты отмечают, что к печатным первоисточникам разработчики обратились после исчерпания текстовых данных в интернете, поскольку использование сгенерированного самим ИИ контента ведет к деградации нейросети.