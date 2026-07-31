Anthropic сожгла миллионы книг ради обучения своей нейросети
Разработчики искусственного интеллекта из компании Anthropic уничтожили миллионы бумажных книг для обучения языковой модели. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на внутренние документы и материалы судебных разбирательств.
Программа, получившая внутреннее название «Панама», предполагала массовую скупку подержанных изданий для обхода авторских отчислений. Книги разрезали постранично, сканировали, а затем сжигали.
Эксперты отмечают, что к печатным первоисточникам разработчики обратились после исчерпания текстовых данных в интернете, поскольку использование сгенерированного самим ИИ контента ведет к деградации нейросети.
Информация о масштабном уничтожении литературы всплыла в ходе судебного иска на 1,5 млрд долларов из-за скачивания семи миллионов пиратских копий. При этом американское правосудие уже признало подобные методы «добросовестным использованием», что позволило компании привлекать посредников для скупки книг у букинистов.
За полгода под нож пустили около 2 млн изданий, однако в документах фигурирует цель оцифровать «все книги мира». Издатели и историки называют такую практику культурным скандалом, подчеркивая, что оригинальные экземпляры подлежат варварскому уничтожению вместо сохранения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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