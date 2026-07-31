СМИ: На шахтах Кузбасса горняков хотят поменять на мигрантов

На крупных угольных предприятиях Кузбасса местных шахтеров планируют заменить приезжими из стран СНГ, которые согласны на меньшие зарплаты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источников канала, появился приказ о привлечении 234 иностранных сотрудников на шахты «Осинниковская» и «Алардинская», которые входят в состав ПАО «Распадская». Подбор, оформление и адаптацию кадров из Кыргызстана, Армении и Казахстана планируют начать уже с 1 августа. В первую очередь набор откроют для граждан Кыргызстана, а при недостаточном результате переключатся на специалистов из Армении.