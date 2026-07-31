СМИ: На шахтах Кузбасса горняков хотят поменять на мигрантов
На крупных угольных предприятиях Кузбасса местных шахтеров планируют заменить приезжими из стран СНГ, которые согласны на меньшие зарплаты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным источников канала, появился приказ о привлечении 234 иностранных сотрудников на шахты «Осинниковская» и «Алардинская», которые входят в состав ПАО «Распадская». Подбор, оформление и адаптацию кадров из Кыргызстана, Армении и Казахстана планируют начать уже с 1 августа. В первую очередь набор откроют для граждан Кыргызстана, а при недостаточном результате переключатся на специалистов из Армении.
Кандидаты обязаны владеть русским языком на уровне, необходимом для понимания инструкций, правил техники безопасности и общения в процессе горных работ. Из общего числа 152 человека направят на подземные участки, 30 человек войдут во вспомогательный состав, а еще 52 распределят по объектам поверхностного комплекса.
Сотрудники предприятия отмечают, что иностранцы реже конфликтуют с руководством и чаще соглашаются на более низкий уровень оплаты труда. Однако в Распадской угольной компании эту информацию назвали фейком, уточнив, что подобный документ не выпускался. Власти Кемеровской области ситуацию пока не комментировали.
Госдума ранее расширила перечень оснований для выдворения мигрантов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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