В МИД РФ указали на открытую подготовку ЕС к войне с Россией
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко указал на открытую подготовку европейских стран к военному конфликту с РФ на фоне планируемых совместных ядерных маневров Франции и Германии.
Дипломат подчеркнул, что процесс наращивания военного потенциала Берлином не является секретом. В связи с этим российская сторона будет вынуждена соответствующим образом корректировать собственные политические и военно-политические стратегии.
«Европейцы готовятся к войне с Россией, они этого не скрывают. Они публично говорят», - сказал Грушко, которого цитируют РИА Новости.
По словам представителя внешнеполитического ведомства, вызывает удивление полное молчание европейского сообщества по данному поводу. Он отметил, что подобная реакция игнорирует исторические уроки, которые народы континента должны были извлечь из прошлого германского милитаризма и реваншизма.
Между тем депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер в разговоре с НСН отметил, что немецкие атомные объекты находятся под контролем, поэтому создание собственной ядерной бомбы в ФРГ исключено.
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