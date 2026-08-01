«Европейцы готовятся к войне с Россией, они этого не скрывают. Они публично говорят», - сказал Грушко, которого цитируют РИА Новости.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, вызывает удивление полное молчание европейского сообщества по данному поводу. Он отметил, что подобная реакция игнорирует исторические уроки, которые народы континента должны были извлечь из прошлого германского милитаризма и реваншизма.

Между тем депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер в разговоре с НСН отметил, что немецкие атомные объекты находятся под контролем, поэтому создание собственной ядерной бомбы в ФРГ исключено.

