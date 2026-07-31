Rolls-Royce Лерчек за 42 млн рублей продадут с аукциона в уплату штрафа

Согласно документу, судья Алишер Ларин распорядился сохранить арест на транспортное средство 2022 года выпуска, оцененное в 42 млн 100 тысяч. рублей. Данная мера будет действовать до полного исполнения приговора в части выплаты денежного взыскания.

Вырученные от аукциона средства направят на погашение штрафа, который по решению суда составляет 753 млн рублей. Для аналогичных целей под арестом также останутся денежные средства блогера в размере 45 миллионов 325 тысяч. рублей.

Ранее в своем последнем слове Лерчек заявила, что не обладает финансовыми возможностями для выплаты столь крупной суммы в случае ее назначения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

