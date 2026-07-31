Rolls-Royce Лерчек за 42 млн рублей продадут с аукциона в уплату штрафа
Автомобиль Rolls-Royce стоимостью 42 млн рублей блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, продадут с торгов для погашения судебного штрафа. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на текст приговора Гагаринского суда Москвы.
Согласно документу, судья Алишер Ларин распорядился сохранить арест на транспортное средство 2022 года выпуска, оцененное в 42 млн 100 тысяч. рублей. Данная мера будет действовать до полного исполнения приговора в части выплаты денежного взыскания.
Вырученные от аукциона средства направят на погашение штрафа, который по решению суда составляет 753 млн рублей. Для аналогичных целей под арестом также останутся денежные средства блогера в размере 45 миллионов 325 тысяч. рублей.
Ранее в своем последнем слове Лерчек заявила, что не обладает финансовыми возможностями для выплаты столь крупной суммы в случае ее назначения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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