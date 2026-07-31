Трамп заявил о желании Путина и Зеленского заключить сделку по Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности Владимира Путина и Владимира Зеленского к подписанию мирного соглашения, подчеркнув необходимость взаимных компромиссов. Об этом сообщил Белый дом во время трансляции заседания кабинета министров в резиденции Кэмп-Дэвид, пишут «Известия».

Глава Соединенных Штатов отметил, что обе стороны конфликта действительно стремятся к договоренностям, однако пока избегают конкретных шагов. По его мнению, для достижения окончательного результата лидерам России и Украины все же придется пойти на определенные уступки.

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В ответ на реплику журналиста о якобы отсутствующей готовности Москвы к диалогу американский президент выразил оптимизм. Он заверил присутствующих, что в ближайшее время сторонам удастся найти взаимопонимание и достичь желаемого результата.

«Я считаю, что урегулирование гораздо ближе, чем мы можем себе представить», — резюмировал Трамп.

Ранее западные СМИ сообщили, что Зеленский не смог договориться с Трампом о поставках ракет на Украину, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
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