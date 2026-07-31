Трамп заявил о желании Путина и Зеленского заключить сделку по Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности Владимира Путина и Владимира Зеленского к подписанию мирного соглашения, подчеркнув необходимость взаимных компромиссов. Об этом сообщил Белый дом во время трансляции заседания кабинета министров в резиденции Кэмп-Дэвид, пишут «Известия».

Глава Соединенных Штатов отметил, что обе стороны конфликта действительно стремятся к договоренностям, однако пока избегают конкретных шагов. По его мнению, для достижения окончательного результата лидерам России и Украины все же придется пойти на определенные уступки.