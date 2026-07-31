В АТОР рассказали о ценах на туры в Китай для россиян

Стоимость пакетных туров в Китай для россиян начинается от 175 тысяч рублей на двоих. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Основу туристического потока традиционно составляют пляжные поездки на остров Хайнань, где виза не требовалась и ранее. Однако отмена визовых ограничений резко повысила спрос на материковую часть страны. За последний год востребованность маршрутов в Пекин, Шанхай, Чэнду и Чжанцзяцзе увеличилась более чем вдвое, при этом путешественники все чаще комбинируют пляжный отдых с экскурсионными программами.