В АТОР рассказали о ценах на туры в Китай для россиян
Стоимость пакетных туров в Китай для россиян начинается от 175 тысяч рублей на двоих. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Основу туристического потока традиционно составляют пляжные поездки на остров Хайнань, где виза не требовалась и ранее. Однако отмена визовых ограничений резко повысила спрос на материковую часть страны. За последний год востребованность маршрутов в Пекин, Шанхай, Чэнду и Чжанцзяцзе увеличилась более чем вдвое, при этом путешественники все чаще комбинируют пляжный отдых с экскурсионными программами.
Эксперты уточнили, что девятидневный пакетный тур с перелетом из Москвы, проживанием в четырех- или пятизвездочных отелях с завтраками и трансфером обойдется минимум в 175 тысяч рублей на двоих.
Комбинированные поездки на 14 ночей, включающие Хайнань и Пекин, летом продавались за 250 тысяч рублей на двоих. Экскурсионные маршруты по нескольким городам стоят около 165 тысяч рублей на человека без учета авиабилетов, которые обходятся примерно в 50-55 тысяч рублей в обе стороны.
В беседе с НСН член Российского союза туриндустрии Воскан Арзуманов рассказал, что в китайскую Санью на девять ночей можно улететь и за 120 тысяч рублей на двоих.
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