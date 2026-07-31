Пожар на «Нижнекамскнефтехиме» в Татарстане локализовали
Возгорание на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим» (входит в холдинг «Сибур») в Татарстане удалось локализовать. Об этом сообщили в Telegram-канале компании, уточнив, что угрозы жизни и здоровью людей не возникло.
Для ликвидации очага огня были привлечены службы оперативного реагирования. По состоянию на 22:22 по московскому времени возгорание полностью локализовали, отметили представители предприятия.
Специалисты аккредитованных лабораторий ведут мониторинг качества атмосферного воздуха в районе происшествия. Результаты этих проверок планируют опубликовать на официальном сайте завода и в его социальных сетях. О точных причинах пожара пока не сообщается.
Утром 31 июля власти Татарстана уже сообщали о попытке массированной атаки украинских дронов, которые «пытались поразить как промышленные, так и гражданские объекты», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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