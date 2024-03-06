«Блокировка импорта»: Пошлины на вина из стран НАТО «убьют» бюджетный сегмент
Введение пошлины для вина из стран НАТО в 200% приведет почти к полной блокировке импорта в Россию и сделает его бессмысленным, заявил НСН Денис Руденко.
При введении пошлины для вина из стран НАТО в 200% самая дешевая бутылка вина на полке будет стоить 1500-2000 рублей, заявил член Союза сомелье и экспертов России, ведущий российский винный эксперт и критик Денис Руденко в разговоре с НСН.
Ранее Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) призвала установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200%. Кроме того, Ассоциация предложила отменить льготный режим импортных ввозных пошлин для вина, игристого вина, крепленого вина из Грузии. Руденко считает, что при подобных нововведениях импорт вина в РФ станет бессмысленным.
«Пошлины для вина из стран НАТО в 200% приведут к практически полной блокировке импорта. Это просто может убить весь бюджетный сегмент вина. Самое дешевое вино будет стоить 1500-2000 рублей. Это блокирующая пошлина, которая сделает импорт просто бессмысленным. У нас довольно большая доля импортных вин из стран НАТО, около половины всего рынка. Основными поставщиками у нас по-прежнему являются Италия, Франция и Испания», - сказал собеседник НСН.
По его словам, российские виноделы не смогут заменить импортеров вина как минимум в ближайшие пять лет.
«Российские производители не готовы заменить импортеров. У нас нет столько виноградников, в России порядка 100 тысяч гектаров виноградников, в которых производится вино на всю страну. Других виноградников у нас нет и в ближайшие пять лет не появится. Надо понимать, что уже сейчас российские производители продают все свои вина легко и непринужденно, у нас нет избытка отечественного вина», - отметил сомелье.
Ранее Руденко в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что несмотря на невероятную популярность абхазского вина в России, его потребление сократится из-за повышения акцизов, так как стоимость в таком случае увеличится на 100-150 рублей за бутылку.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бывшему курсанту военного училища дали 12 лет колонии за госизмену
- Еще один украинский беспилотник сбили под Курском
- СМИ: Российские банки включили в клиентскую оценку прогноз банкротства
- В Газе заявили о гибели 30,7 тысячи человек в результате атак Израиля
- Путин выступит на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе
- Песков: Россия не признает ордера МУС
- Путин встретится в Сочи с гендиректором МАГАТЭ
- Курс евро опустился ниже 98 рублей впервые с 15 февраля
- Молдавия приостановила действие ДОВСЕ
- В ЕС объяснили отказ европейских послов от встречи с Лавровым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru