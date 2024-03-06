«Блокировка импорта»: Пошлины на вина из стран НАТО «убьют» бюджетный сегмент

«Пошлины для вина из стран НАТО в 200% приведут к практически полной блокировке импорта. Это просто может убить весь бюджетный сегмент вина. Самое дешевое вино будет стоить 1500-2000 рублей. Это блокирующая пошлина, которая сделает импорт просто бессмысленным. У нас довольно большая доля импортных вин из стран НАТО, около половины всего рынка. Основными поставщиками у нас по-прежнему являются Италия, Франция и Испания», - сказал собеседник НСН.

По его словам, российские виноделы не смогут заменить импортеров вина как минимум в ближайшие пять лет.



«Российские производители не готовы заменить импортеров. У нас нет столько виноградников, в России порядка 100 тысяч гектаров виноградников, в которых производится вино на всю страну. Других виноградников у нас нет и в ближайшие пять лет не появится. Надо понимать, что уже сейчас российские производители продают все свои вина легко и непринужденно, у нас нет избытка отечественного вина», - отметил сомелье.

Ранее Руденко в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что несмотря на невероятную популярность абхазского вина в России, его потребление сократится из-за повышения акцизов, так как стоимость в таком случае увеличится на 100-150 рублей за бутылку.

