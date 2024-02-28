Абхазскому вину предрекли подорожание на 150 рублей из-за повышения акциза

Ранее издание РБК сообщило, что крупнейший поставщик абхазских вин в Россию, сухумский завод ООО «Вина и воды Абхазии» приостановил работу. Руководство предприятия таким образом «торгуется» с властями Абхазии, которые ввели 30%-ный акцизный налог на ввозимые в республику виноматериалы. По словам главного винодела предприятия Валерия Авидзбы, это негативно отразится на производстве вин, поскольку существенно увеличивает себестоимость продукции. Руководство предприятия опасается, что дистрибьютеры перестанут продавать товар, если завод поднимет цены. По мнению Руденко, доводы предприятия не лишены оснований.

«Этот вопрос больше лежит в политической и экономической плоскостях, нежели в винодельческой. С другой стороны, на данном предприятии подобное поднятие акциза скажется очень серьезно. Подавляющую часть своей продукции “Вина и воды Абхазии” делает не из абхазских, а из импортных виноматериалов, в частности, молдавских. Поэтому, конечно же, это напрямую скажется на себестоимости продукции и на дальнейшей ее цене при реализации в России. Тем более, что у нас тоже произошло поднятие акциза, и это резко увеличит цену продукции на полке. Конечно, вряд ли это будет катастрофой для абхазских вин, они все равно сохранят свое место на полках. Но, конечно, дистрибьютору будет гораздо сложнее убеждать розничные сети в том, что эту продукцию надо брать, что ее надо ставить на полки и реализовывать», — сказал Руденко.

Собеседник НСН отметил, что абхазские вина пользуются невероятной популярностью в России, однако повышение акциза на 30% сократит его потребление соотечественниками.

«Абхазские вина у нас очень популярны, в России ежегодно реализуются 22-24 млн литров вина, поступающего в страну из Абхазии. Если вы зайдете в любую федеральную торговую сеть, кроме тех компаний, которые занимаются собственным импортом (например, «Красное&Белое» и «Бристоль»), вы абсолютно точно обнаружите там "Вина и воды Абхазии". Подорожания продукции буквально на 30% ждать не стоит, но на 100-150 рублей, учитывая еще и российское повышение акциза, цена может увеличиться, что весьма существенно при нынешней стоимости в 450-550 рублей. Безусловно, это повлечет за собой сокращение потребления», — добавил эксперт.

В заключение Руденко заявил, что рост цен на абхазские вина не вызывает особой радости у российских виноделов.

«У нас нет проблемы с реализацией отечественного вина, внутренний рынок существенно недонасыщен, мы до сих пор импортируем огромное количество вина из Италии, Испании, Португалии, Чили и так далее. Так что Абхазию нельзя назвать серьезным конкурентом, хотя, конечно, это весьма заметный игрок на рынке», — подытожил он.

Ранее Руденко заявил, что помимо рекламы на билбордах, следует вернуть рекламу отечественного вина в периодические издания — это пойдет на пользу и СМИ, и винодельческой отрасли.

